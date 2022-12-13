تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب، المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن لاعب الوسط أوريلين تشواميني لم يتدرب مع المنتخب الفرنسي، مؤكدة أنه لا داعي للقلق فقط مجرد احتياطات، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية بعد مواجهة إنجلترا الأخيرة.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض المباراة للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ويعتمد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على خدمات تشواميني بشكل أساسي في تشكيل الديوك خلال بطولة كأس العالم.