روسيا: منع 64 هجوما إرهابيا وكشف 68 خلية تآمرية منذ بداية العام

أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أنها منذ تمكنت بداية العام، من منع 64 هجوما وصفته بـ"الإرهابي" فى روسيا، والكشف عن 68 خلية تآمرية لمن سمتهم "الإرهابيين الدوليين".



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء: "نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، تم منع 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوما إرهابيا، في مرحلة الإعداد".



وأوضحت الهئية، أنها سجلت زيادة في عدد المظاهر الإرهابية على مدار العام، بما في ذلك بسبب الأنشطة التخريبية لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية.



كما أعلنت عن اعتقال أكثر من 400 عنصر ممن وصفتهم بـ"القوميين الأوكرانيين"، ومن قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب على حدود روسيا.



ووفقا للبيان، "تم حظر أكثر من 3500 موقع على شبكة الإنترنت منذ بدء الحرب على أوكرانيا التي تصر موسكو على وصفها بـ(العملية الخاصة)".