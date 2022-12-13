رئيسة وزراء الدنمارك تعلن تشكيل تحالف أغلبية من أحزاب الوسط

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إنها تتأهب لتقديم حكومتها الجديدة في أعقاب الانتخابات الأخيرة، وهو ما سيجعلها تحتفظ برئاسة الوزراء ولكن من خلال تحالف أغلبية من أحزاب الوسط.

وقالت فريدريكسن إنها أبلغت الملكة مارجريت الثانية بالحكومة الجديدة المقترحة وستقدمها لها يوم الخميس. وستتألف الحكومة المتوقعة من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة فريدريكسن وحزب "فينستر" المحافظ الليبرالي وحزب المعتدلين الليبراليين.

واستغرقت المفاوضات عدة أسابيع.

وتتولى فريدريكسن السلطة منذ عام 2019. واضطرت إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بعد فضيحة إعدام حيوان المنك بأعداد كبيرة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ومع ذلك، تبين أن القيام بذلك لم يكن عملا قانونيا من الحكومة، مما تسبب في وضع تقرير نقدي أدى إلى مطالبة حليف سياسي إما بإجراء انتخابات جديدة أو تصويت على الثقة.