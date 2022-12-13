محكمة فرنسية تصدر حكمها في قضية هجوم نيس 2016

صدر حكم على متهمين اثنين بالسجن لمدة 18 عاما بحق كل منهما لعضويتهم في منظمة إرهابية لها صلة بهجوم إرهابي تم شنه في نيس الفرنسية عام 2016، أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وقال القاضي لوران رافيو في قصر العدل في باريس، اليوم الثلاثاء، إن الشخصين قدما دعما ماديا ومعنويا لمرتكب الهجوم الإسلاموي وكان مصدر إلهام له.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، ولكن على الرغم من عثور المحققين على دليل على تعرض الجاني للتحول للتطرف الإسلاموي، فإنهم لم يعثروا على صلة مباشرة بين الجاني وتنظيم داعش.

وقضت المحكمة بالسجن 12عاما بحق الرجل الذي قدم للجاني سلاحا ناريا استخدمه في الهجوم.

ومن المقرر أن يقضي المتهمون الخمسة الآخرون في المحاكمة والذين تورطوا أيضا في الحصول على سلاح، عامين وثمانية أعوام في السجن.

وفي 14 من يوليو في عام 2016، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة تزن عدة أطنان، صوب حشد من الأشخاص في نيس المطلة على البحر المتوسط، وأطلق النار على أفراد.