المفوضية الأوروبية: إجراءات الحماية الأمريكية كافية لنقل بيانات مواطني الاتحاد

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الحماية الأمريكية للبيانات آمنة بشكل كاف بما يسمح بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.

ويطلق التقييم عملية وضع إطار عمل قانوني يسمح بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى شركات في الولايات المتحدة.

وقال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، في بيان، إن تحليلا من الاتحاد الأوروبي وجد "إجراءات حماية قوية مطبقة الآن في الولايات المتحدة تسمح بعمليات نقل آمنة للبيانات الشخصية".

تأتي توصية المفوضية بعد حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية في عام 2020، جاء فيه أن إجراءات حماية خصوصية البيانات فيما يطلق عليه بـ "درع الخصوصية" لم تف بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر عام 2022، وبعد مفاوضات مطولة مع الاتحاد الأوروبي، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن في مرسوم قيودا على وصول أجهزة الاستخبارات لبيانات يتم نقلها من جانب مواطنين أوروبيين، في خطوة اعتبرت بأنها الأساس الذي تشتد إليه الحاجة لاتفاق تشريعي جديد مع التكتل لتحسين أمن البيانات.

ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، من أجل بدء عمليات نقل البيانات، الموافقة على توصية المفوضية. كما يتطلب الأمر الحصول على رأي مجلس حماية البيانات الأوروبي.