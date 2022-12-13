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اليونان: وفاة صبي متأثرا بجراحه بعدما أصابته الشرطة الأسبوع الماضي

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية
أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 7:02 م

أفادت وسائل إعلام محلية في اليونان، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى بيان لأحد المستشفيات أن صبيا من طائفة الروما الغجرية (16 عاما) توفى متأثرا بجراحه عدما أصيب برصاصة في رأسه أطلقها ضابط شرطة في مدينة سالونيك بشمال البلاد الأسبوع الماضي.

وأثار إطلاق النار على الفتى في 5 ديسمبر مظاهرات في أنحاء البلاد ضد عنف الشرطة.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، حيث اتهم أفراد من أقلية الروما بإلقاء الحجارة وإشعال النار في صناديق القمامة وفتح النار على الضباط بإحدى ضواحي أثينا.

وكان الضحية فر من محطة بنزين دون أن يدفع فاتورة بقيمة 20 يورو (21 دولارا). وخلال المطاردة التي تلت ذلك، تردد أن أحد ضباط الشرطة أطلق النار على رأسه من السيارة.

ووجه للضابط (34 عاما) اتهام بمحاولة القتل غير العمد ووضع قيد الإقامة الجبرية.


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