زيادة أجور عمال السكك الحديدية النمساوية بعد الإضراب

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حصل قرابة 50 ألفا من موظفي السكك الحديدية النمساوية على متوسط زيادة في الأجور بنسبة 9.8% بعد انتهاء مفاوضات اليوم الثلاثاء في أعقاب إضراب أوقف حركة القطارات ليوم كامل في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن مفاوضو شركة السكك الحديدية ونقابة العمال فيدا أن الدخول المنخفضة سوف تزيد بنحو 12% أو على الأقل 210 يورو (223 دولارا)، وستتم زيادة هذا الحد الأدني تدريجيا ليصل إلى 480 يورو بحلول شهر فبراير الماضي عام 2024.

ووفقا لمفاوض الشركة توماس شايبر، فإن الزيادة في الأجور يمكن توفيرها لأننا نستطيع تطبيقها على مدار عامين.

وقال إن نتيجة المفاوضات تساعد شركة السكك الحديدية على أن تظل عامل جذب للباحثين عن فرص عمل.

وتعتزم شركة السكك الحديدية النمساوية المملوكة للدولة (أو بي بي) توظيف 3 آلاف شخص سنويا في السنوات المقبلة.