حسمت السلطات الصحية الصينية، حقيقة أن تناول الخوخ الأصفر المعلب بمثابة "دواء سحري" للعلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الصينية مؤخرا زيادة كبيرة في الإقبال على شرائه.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم الثلاثاء، إن "المتسوقين الصينيين، الذين يعتقدون خطأ أن الخوخ يمكن أن يساعد في علاج فيروس "كورونا"، يشترون الكثير من الفاكهة المعلبة التي نفد مخزونها على منصات المبيعات عبر الإنترنت".

وصرح قاو شياو لينج نائب مدير مستشفى في مقاطعة شنشي، لصحيفة "بيبول دايلي"، الرسمية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، بأن الخوخ الأصفر المعلب ليس في الحقيقة دواء خاصا للعلاج من السعال والحمى، بل إنه أشبه بـ"الدواء الوهمي" الحلو، مثل الكعكة التي تتناولها، أو شاي الحليب الذي تشربه عندما تشعر بالتوتر.

It's first known tins of‘yellow peach’ can improve cold/Covid-19 symptoms... Facticity remains undefined...One thing's true is that it's quite delicious and a good choice for sandpaper-like mouth.#Guangzhou #COVID pic.twitter.com/1JpbCuwp5j