مصادر: دويتشه بان تحسم قرار طرح دي بي شنيكر للبيع غدا

قالت مصادر مطلعة إن شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان اقتربت من حسم قرارها ببحث بيع شركة الخدمات اللوجيستية التابعة لها دي.بي شنيكر بعد شهور من التفكير في الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو (3ر21 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع موافقة مجلس الإشراف على شركة السكك الحديدية العملاقة على بحث بيع شركة الخدمات اللوجيستية سواء بشكل كامل أو جزئيا خلال اجتماعه غدا.

وقال متحدث باسم دويتشه بان إن الشركة لم تصل حتى الآن إلى قرار بشأن بيع شنيكر، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي حين استفادت شركات الخدمات اللوجيستية في العالم، نتيجة ارتفاع أسعار النقل الدولي عشية جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجعت هذه الأسعار خلال الشهور الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وساعدت شركة شنيكر التي تنقل السلع برا وبحرا وجوا، شركة دويتشه بان إلى الربحية خلال العام الحالي.

وفي فبراير الماضي ذكرت بلومبرج أن دويتشه بان المملوكة للدولة تتعاون مع شركات استشارية ومستشارين اقتصاديين لتجهيز شنيكر لصفقة البيع المحتملة.

وبحثت شركتا كارليل جروب وسي.في.سي كابيتال بارتنرز للاستثمار المالي إمكانية تقديم عرض مشترك لشراء شنيكر، في حين يمكن ان تشترك شركات أدفينت إنترناشونال وبيان كابيتال وبلاكستون في تقديم عرض للاستحواذ على الشركة الألمانية.

وتضم شنيكر حوالي 76 ألف موظف وحققت خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا معدلة قبل حساب الفوائد والضرائب بنحو 2ر1 مليار يورو.