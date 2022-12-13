تحدث الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية، عن مواجهة المغرب القادمة أمام فرنسا بطلة العالم، خلال دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر.
وقال رينارد خلال تصريحات لصحيفة " لو باريزيان " الفرنسية اليوم :" المغرب يمتلك لاعبون ذو خبرة كبيرة، ومدرب مميز، قاد الوداد مسبقًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا " .
وأشار المدرب الفرنسي خلال تصريحاته أن بعض لاعبو المغرب قد تواصلوا معه قبل مواجهة اليوم، حيث قال :" تلقيت عديد الرسائل من لاعبو المغرب، وكان ردي عليها بضرورة المضي قدمًا، فليس لديهم ما يخسرونه " .
وأتم :" لاعبو المغرب يحظون بدعم كبير من الجماهير المغربية التي لديها شغف كبير بكرة القدم، أتوقع مباراة قوية وأمل أن يتمكنوا من المواجهة " .
ويلغب منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة مع فرنسا مساء الأربعاء في الساعة التاسعة.