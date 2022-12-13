 ليس لديكم ما تخسرونه.. رينارد يكشف عن حديثه للاعبي المغرب قبل مواجهة فرنسا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 3:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

ليس لديكم ما تخسرونه.. رينارد يكشف عن حديثه للاعبي المغرب قبل مواجهة فرنسا

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 3:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 3:02 ص

تحدث الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية، عن مواجهة المغرب القادمة أمام فرنسا بطلة العالم، خلال دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر.

وقال رينارد خلال تصريحات لصحيفة " لو باريزيان " الفرنسية اليوم :" المغرب يمتلك لاعبون ذو خبرة كبيرة، ومدرب مميز، قاد الوداد مسبقًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا " .

وأشار المدرب الفرنسي خلال تصريحاته أن بعض لاعبو المغرب قد تواصلوا معه قبل مواجهة اليوم، حيث قال :" تلقيت عديد الرسائل من لاعبو المغرب، وكان ردي عليها بضرورة المضي قدمًا، فليس لديهم ما يخسرونه " .

وأتم :" لاعبو المغرب يحظون بدعم كبير من الجماهير المغربية التي لديها شغف كبير بكرة القدم، أتوقع مباراة قوية وأمل أن يتمكنوا من المواجهة " .

ويلغب منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة مع فرنسا مساء الأربعاء في الساعة التاسعة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك