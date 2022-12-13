العراق: مبادرة لتسليم المتقاعدين معاشاتهم من مصر والأردن

أعلن البنك المركزي العراقي، مبادرة عربية مشتركة، لتقديم خدمة دفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في دول عربية بينها مصر، باستخدام منصة "بنى".



وقال في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إن هذه المبادرة ستقدم خدمات وحلولا مالية متميزة للمتقاعدين العراقيين المقيمين في مصر والأردن لاستلام مستحقاتهم الشهرية مباشرة من خلال فتح حسابات بنكية مصرفية.



تشمل هذه المبادرة كمرحلة أولى فئة المتقاعدين العراقيين المقيمين في كل من مصر والأردن، ليتمكّنوا من استلام رواتبهم الشهرية بسرعة أكبر وفعالية أعلى، من خلال فتح حساب بنكي لكل متقاعد عراقي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك المشاركة في المبادرة، والتي أتمت متطلبات الجهوزية الفنية للانضمام الى منصة "بُنى".



وقال محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، إن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوظيف التكنولوجيا المالية ورفد القطاع المصرفي بأفضل الحلول الحديثة والآمنة في مجال المدفوعات والشمول المالي، بما يعزز التعاون العربي الاقتصادي المشترك.