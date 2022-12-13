خبراء: تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري أصبح محدودا

هاني جنينة: تحركات أسعار الفائدة محليا مرتبطة بارتفاع مستويات التضخم وأسعار الصرف



يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن قرار الفيدرالى الأمريكى المرتقب بخصوص تحديد أسعار الفائدة، أصبح تأثيره أقل حدة على الاقتصاد المصرى، بعد تخارج رءوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية، متوقعين أن تكون وتيرة الرفع أقل من الاجتماعات الماضية لانخفاض معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.

وكشفت وكالة «سى إن إن» الأمريكية فى تقرير بشأن توقعات الخطوة المقبلة لقرار الفيدرالى الأمريكى اليوم الأربعاء، أن بنك الاحتياطى الفيدرالى يتجه إلى رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، مستهدفا إبطاء معدلات التضخم التى كانت قد قفزت إلى أعلى مستوياتها فى 40 عاما لارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه توقع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، أن يخفف الفيدرالى الأمريكى وتيرة رفع الفائدة، ليكتفى بزيادتها بنحو 50 نقطة أساس بدلا من 75 نقطة أساس، التى قررها فى الاجتماعات السابقة، بعد انخفاض وتيرة التضخم.

وبلغ التضخم السنوى فى الولايات المتحدة 7.7% فى أكتوبر الماضى، مقابل 8.2% فى سبتمبر السابق له، ومقارنة بذروة بلغت 9.1% فى يونيو.

وكان الفيدرالى الأمريكى رفع معدلات الفائدة 6 مرات هذا العام، منها 4 مرات بنحو 0.75 نقطة أساس.

وأضاف «جنينة»، أن قرار الفيدرالى رفع الفائدة بأى نسبة، أصبح تأثيره محدودا على السياسة النقدية محليا، مشيرا إلى أن تحرك أسعار الفائدة فى مصر أصبح مرتبطا بارتفاع مستويات التضخم، وتحركات أسعار الصرف.

فيما أكد هانى أبوالفتوح أن تأثير قرار الفيدرالى أصبح أقل حدة على الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، بعدما سحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم من أدوات الدين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، أعلن فى وقت سابق، أن المستثمرين الأجانب سحبوا استثمارات بقيمة 21 مليار دولار عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير على النقد الأجنبى بتقييد عمليات الاستيراد من الخارج.

وأضاف «أبو الفتوح»، «إذا قرر الفيدرالى تحريكا جديدا فى أسعار الفائدة سيؤثر ذلك على ارتفاع تكلفة الديون المصرية، ولن يتبعه أى تأثيرات أخرى على الاقتصاد المصرى، حيث تلقى جميع الصدمات المتعلقة بهذا القرار من قبل».

من جانبه توقع الخبير الاقتصادى، مدحت نافع، تثبيت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة أو استكمال رفعها بوتيرة أقل خلال اجتماع اليوم، مؤكدا أن هذا لن يكون له تأثير على عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، والتى باتت مرتبطة باستقرار سعر الدولار، وعودة سعر الفائدة الحقيقية إلى مستويات إيجابية بعدما تحولت إلى سلبية لارتفاع مستويات التضخم.