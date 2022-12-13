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محكمة فرنسية تدين 8 في محاكمة بشأن هجوم بشاحنة في نيس في 2016

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 8:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 8:51 م

قالت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين الثمانية الذين حوكموا بشأن هجوم بشاحنة في عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية مذنبون لأدوارهم في الجريمة التي قُتل فيها 86 شخصا.

وقُتل المهاجم محمد لحويج بوهلال برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل)، بحسب وكالة "رويترز".

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

كما أدانت متهمين إثنين آخرين بمساعدة بوهلال في الحصول على أسلحة والشاحنة.

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