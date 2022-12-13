فلاديمير بوتين يلغي المؤتمر الصحفي السنوي لأول مرة منذ 10 سنوات

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي، نعم لن ينعقد قبل بداية العام الجديد".

لكنه أضاف أن الرئيس الروسي قد يجد وقتا للحديث إلى الإعلام، مؤكدا أنه "يفعل ذلك بصفة دورية".

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، كان المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي يُصمم بعناية ويحضره العشرات من الصحفيين الروسيين والأجانب - يستمر لساعات في عاصمة الروسية موسكو.

ويبذل بوتين قصارى جهده ليظهر على شاشة التلفزيون الوطني كزعيم ملتحم بالجماهير يجيب بصبر على مجموعة متنوعة الأسئلة - التي يطرحها المراسلون الإقليميون التي تمتد من السؤال عن إصلاح الطرق الوعرة في القرى النائية، مرورا بمعاقبة المسؤولين المحليين، وانتهاء إلى القضايا الجيوسياسية الكبرى.

وقال معارضون روسيون إنه - في ظل غياب حرية التعبير - تشبه تلك التجمعات العروض المسرحية حيث يُجبر الصحفيون الموالون للكرملين على توجيه أسئلة غالبا ما تكون محملة بعبارات الإطراء للحاكم الذي يمسك بزمام جميع السلطات في البلاد.