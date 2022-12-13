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تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على المواطنين
القبض على البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين
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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اليميني المتطرف المدان بتنفيذ هجوم دموي في 2019 على كنيس في مدينة هاله الألمانية احتجز موظفين بالسجن كرهينتن لوقت قصير وتعرض لإصابة حيث تغلب عليه موظفون آخرون داخل السجن الواقع قرب ماجديبورج.