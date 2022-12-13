 ألمانيا .. تورط منفد هجوم كنيس هاله في 2019 في احتجاز رهينتين داخل سجن - بوابة الشروق
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ألمانيا .. تورط منفد هجوم كنيس هاله في 2019 في احتجاز رهينتين داخل سجن

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:02 ص

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اليميني المتطرف المدان بتنفيذ هجوم دموي في 2019 على كنيس في مدينة هاله الألمانية احتجز موظفين بالسجن كرهينتن لوقت قصير وتعرض لإصابة حيث تغلب عليه موظفون آخرون داخل السجن الواقع قرب ماجديبورج.


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