بريطانيا تفرض عقوبات على قادة عسكريين روس ورجال أعمال إيرانيين

فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على قادة عسكريين روس متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات بدون طيار (درونز) استخدمت في الهجمات، وفقا لوكالة رويترز.



ولفت مسؤول عسكري أمريكي كبير، أمس الإثنين، إلى أن موسكو باتت مضطرة على ما يبدو إلى استخدام قذائف مدفعية قديمة، بسبب تناقص حجم مخزوناتها من الذخيرة الحديثة.



وكشف المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لصحفيين طالباً عدم نشر اسمه، أمس الاثنين، عن أن مخزونات روسيا من الذخيرة الحديثة تتضاءل بسرعة، وقد لا تكفيها حتى مطلع العام المقبل، إذا ما واصلت قواتها قصف أوكرانيا بالوتيرة الحالية.



وأضاف أن هذا الأمر هو على الأرجح ما يجبرهم على استخدام قذائف تعتبر "بالية".



وأشار المسؤول إلى أن هذه الذخيرة البالية تعني بعبارة أخرى تلقيم القذيفة في المدفع على أمل أن تنطلق أو أن تنفجر عند سقوطها.