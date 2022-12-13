تامر أمين في رسالة دعم للمنتخب المغربي: الأسود لا يخشون الديوك

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أرسل الإعلامي تامر أمين، رسالة دعم للمنتخب المغربي، بعد بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، قائلًا: "المغرب عملت إعجاز كروي في المونديال".

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، مساء الإثنين، قائلا: "مفيش أجمد ولا أجمل من الأسد في الغابة.. وأسود الأطلس ميخافوش من الديوك ولا الزواحف، لأن الأسد ملك الغابة".

وأكد أن منتخب المغرب فاز في المباراة بالاجتهاد والإصرار والتحدي والتنظيم، معقبًا: "منتخب المغرب ملك الغابة وفاز بالإصرار والتكتيك".

وأشاد باللاعب يوسف بوفال، أحد لاعبي منتخب المغرب، قائلًا "لاعب ممتاز ولديه مهارة جبارة".

وأوضح أن وليد الركراكي المدير الفني للمغرب أصبح من أهم 4 مدربين في العالم، معلقًا: "المدير الفني وليد الركراكي تحول من مدير فني مغمور لواحد من أهم 4 مدربين في العالم".

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما.