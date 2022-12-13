تعرض وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، لموقف محرج بعد أن انقطع التيار الكهرباء خلال حديثه عن ضرورة "اغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة" التي يوفرها السودان، وذلك في كلمة أمام تجمع اقتصادي عربي في الخرطوم.

وفوجئ "إبراهيم"، بانقطاع التيار الكهربائي في أثناء كلمته التي كان يلقيها أمام مجلس الوحدة العربية الاقتصادية، في الخرطوم، ليتوجه نحو مساعديه وسط الظلام قائلا: "ما عندنا مولد للكهرباء؟ إيه الفضيحة دي؟... كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا؟"، كما نقلت شبكة الحرة.

وبحسب موقع "سودان تريبوين"، فعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد إبراهيم لتجاوز الموقف المحرج بدعوة المجلس لأن تكون الكهرباء ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

وكان وزير المالية، قد طالب المجلس بدعم مبادرة السودان للأمن الغذائي والاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة والصناعة والبنى التحتية المرتبطة بسلاسل الإمدادات الغذائي.