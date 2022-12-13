مقتل 50 شخصا في العاصمة الكونغولية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم في العاصمة الكونغولية كنشاسا، اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، حسبما أفادت وكالة رويترز.



ونقلت الوكالة عن قائد شرطة كينشاسا، قوله إن 50 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات في العاصمة الكونغولية.



وفي سياق آخر، كانت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، قد أفادت في تقرير لها بأن متمردي حركة 23 مارس قتلوا ما لا يقل عن 131 مدنيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر، وفقا للنتائج الأولية.



وقالت بعثة "مونوسكو" التابعة للأمم المتحدة، إن الضحايا قتلوا في إطار أعمال انتقامية ضد السكان المدنيين، مضيفة أن 102 رجلا و17 امرأة و12 طفلا "أعدموا تعسفيا" بالرصاص أو بأسلحة أخرى.