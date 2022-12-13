الداخلية الفرنسية: 5 آلاف شرطي ينتشرون في باريس ومحيطها بعد المباراة مع المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن انتشار 5 آلاف شرطي، في العاصمة باريس ومحيطها، بعد مباراة الديوك مع المغرب، غدًا الأربعاء، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وتستعد السلطات الفرنسية برفع حالة الطوارئ في العاصمة، باريس استعدادًا لمواجهة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، تحسبًا لأي أحداث شغب.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في التاسعة مساء الغد، الأربعاء على ملعب «البيت» في مدينة الخور.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن العمل يسير على قدم وساق في العاصمة باريس، وتحديدًا منطقة «الشانز لي زيه» الشهيرة، استعدادًا لمواجهة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

ويأتي سعي السلطات الفرنسية من أجل تأمين هذا الشارع في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار الجالية المغربية في تلك المنطقة، تحسبًا لوقوع اشتباكات بين جماهير المنتخبين عقب المباراة.

وأكدت الصحيفة أن عمدة الدائرة الثامنة في باريس قدمت طلبًا للسلطات بإغلاق شارع «الشانز لي زيه» تمامًا حتى نهاية يوم المباراة، غدًا الأربعاء، لمنع أي احتكاك بين الجماهير.