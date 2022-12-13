الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي: البحرين بوابة كبيرة للخليج في مجال الأدوية والأجهزة الطبية

أكد الدكتور حازم خميس، نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي، أن تنظيم مؤتمر المنامة الصحية للتطور الرقمي في القطاع الطبي كان مبهرا، والتعاون المصري البحريني في هذا القطاع مثمر، مشددا على ضرورة تواجد الشركات المصرية للأدوية والأجهزة الطبية في البحرين.

وأضاف الدكتور حازم خميس، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أننا نحتاج وجود الشركات المصرية للأدوية والأجهزة الطبية بقوة في البحرين، مؤكدا أن البحرين بوابة كبيرة للخليج وكل مستشفى مصرية تقدم خدمة طبية متميزة لابد أن يكون لها تجربة في البحرين.

وتابع: "وقعنا اتفاقية مع الجانب البحريني على هامش مؤتمر المنامة الطبي لفتح أسواق للشركات المصرية هناك، ونستهدف خلق أكبر قدر من التعاون مع البحرين في هذا المجال وتواجدنا في البحرين مفيد للطرفين".