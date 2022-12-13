محافظة القاهرة تنفي زيادة تعريفة أوتوبيسات النقل العام

نفت محافظة القاهرة ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، حول وجود زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة، مؤكدة أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجه أمس، مسئولى هيئة النقل العام بالدفع بـ25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتى جمال عبدالناصر وأنور السادات؛ لمجابهة كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.

وأوضح، في بيان، أن شركة مترو الأنفاق كانت قد ذكرت فى بيان لها، وجود عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتى جمال عبدالناصر وأنور السادات اتجاه المرج، الأمر الذي أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان في الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين.