استكملت شركة سياحة فضائية إسبانية، أول رحلة تجريبية ناجحة لمنطادها، والتي بلغت مسافة 37 كيلومترا في طبقة الستراتوسفير.



وشغّلت شركة "هالو سبيس"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، رحلة بطيران نموذج أولي دون طيار لمدة 4 ساعات و10 دقائق قرب الفضاء، قبل أن تهبط بأمان في منطقة معينة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتصل قيمة التذكرة في الرحلة الفضائية على متن الشركة الإسبانية إلى 200 ألف دولار، بما يعادل نحو خمسة ملايين جنيه مصري.



ومن المقرر أن تجري الشركة رحلة تجريبية ثانية لها، في نهاية النصف الأول من عام 2023، في إشبيلية بإسبانيا.



وتخطط الشركة لإطلاق رحلاتها التجارية، التي تتميز بأنها "خالية من الانبعاثات"، على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ، اعتبارا من عام 2029، لتبدأ منذ تلك الفترة في نقل 3000 مسافر في 400 رحلة بمعدل سنوي.



وستحتوي كل رحلة على 8 ركاب، بالإضافة إلى طيار واحد.