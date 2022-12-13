صحة أسوان تطعيم 90% من المستهدف ضمن حملة شلل الأطفال

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بأسوان، إن فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، نجحت حتى اليوم الثاني من انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في تطعيم 228 ألفاً و 645 طفلاً من إجمالى المستهدف بالمحافظة بنسبة وصلت لـ 90 % .

وأشار إلى أن فعاليات الحملة مستمرة فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، شكلت 1402 فريق ثابت ومتحرك لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة وعددهم 253 ألفا و756 طفلا، حتى نهاية الحملة فى 14 ديسمبر المقبل.

وتابع أن استراتيجية العمل بالحملة هي تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، للمصريين وغير المصريين، موضحاً بأن التطعيم يتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة.