ماكرون يؤكد أمام مؤتمر الدوليين استمرار الدعم لأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر للمانحين الدوليين في باريس، اليوم الثلاثاء، عزم المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب أوكرانيا ومساعدتها للتصدي للهجمات الروسية والبرد القارس.

وقال ماكرون: "المهمة العاجلة هي مساعدة الشعب الأوكراني خلال فصل الشتاء".

وتشارك نحو 70 دولة ومنظمة دولية، في المؤتمر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

ويهدف مؤتمر باريس إلى تنسيق مساعدات الإغاثة لأوكرانيا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذه علامة على أن أوكرانيا ليست بمفردها".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي أرسل 40 من مولدات الطاقة الكبيرة إلى أوكرانيا لتشغيل المستشفيات.

وأضافت فون دير لاين أمام المؤتمر، إن إرسال هذه المولدات يأتي "لضمان إمداد 30 مستشفى في دونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا، وميكولايف وخيرسون بالطاقة". وتضاف هذه المولدات إلى 800 مولد كهربائي تم إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي.

وأعلنت فون دير لاين أيضا عن إنشاء منصة تنسيق تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع وتيرة إرسال المساعدات إلى أوكرانيا.

ومن أجل هذا الغرض، سيتم إنشاء مستودع لإعادة الشحن في بولندا هذا الأسبوع، لنقل المساعدات إلى المناطق ذات الصلة في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر الفيديو، إن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت، أو دمرت، على يد الروس.

وقال زيلينسكي إن الملايين من شعب بلاده يعيشون بدون كهرباء، مضيفا: "تخيلوا لو ذلك حدث في بلدانكم!".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن المساعدات السريعة قد تمنع حدوث موجة هائلة من الهجرة نحو دول أخرى في أوروبا.

وقال زيلينسكي: "المولدات أصبحت مهمة مثل المركبات المدرعة والسترات الواقية." وأضاف أن المولدات جعلت من الممكن استمرار عمل المستشفيات والشركات ونصب خيام حيث يمكن للناس الحصول على الدفء وشحن هواتفهم المحمولة.