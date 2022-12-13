قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن المنظمة تتابع في الوقت الراهن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية كالإنفلونزا وكورونا والمخلوي التنفسي، إضافة إلى فيروس جدري القردة «إمبوكس».



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن كورونا مازال جائحة مستمرة، مشددة على أهمية اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأشارت إلى أن المنظمة تنصح بتلقي اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا وكورونا، للتقليل من معدلات الإصابة بنزلات البرد، قائلة إن مصر من الدول المتقدمة في الرصد الوبائي للفيروسات بما فيها الإنفلونزا.



ونوهت إلى أن المواطنين يشعرون بزيادة معدلات الإصابة بفيروس الإنفلونزا؛ بسبب قلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التهوية، والنظافة، والتباعد الاجتماعي، والتواجد داخل الأماكن المزدحمة.



وأوضحت أن «مصر أول دولة في الإقليم، و14 دولة على مستوى العالم، دخلت في شراكة لتوحيد أدلة الرصد، وتقديم أدلة لدعم الأمور الخاصة بالفيروس المخلوي، بما فيها سياسة التطعيم»، متابعة أن الشراكة تتيح امتلاك أدلة وبيانات، للعرض على المسؤولين وصانعي القرار، لوجود لقاح للتخفيف من الفيروس.