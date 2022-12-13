تباين الطلب على السندات الثلاثية والعشرية الأمريكية

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باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، كمية من السندات ذات الثلاث سنوات وذات العشر سنوات حيث جاء الاكتتاب في الطرحين متباينا..

باعت الوزارة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 40 مليار دولار حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط، في حين باعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار وجاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

وبلغ العائد على السندات الثلاثية 093ر4% ومعدل التغطية 55ر2 مرة من حجم الطرح.

وفي الشهر الماضي باعت الوزارة سندات ثلاثية بقيمة 40 مليار دولار حيث كان العائد عليها 605ر4% ومعدل التغطية 57ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في أخر 10 طروحات للسندات الثلاثية 49ر2 مرة.

في الوقت نفسه بلغ العائد على السندات العشرية 625ر3% ومعدل التغطية 31ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي باعت وزارة الخزانة سندات عشرية بقيمة 35 مليار دولار حيث جاء العائد عليها 140ر4% ومعدل التغطية 23ر2 مرة.

وبلغ معدل الطرح على أخر عشر سندات عشرية 43ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة الاكتتاب في طرح للسندات ذات الثلاثين عاما بقيمة 18 مليار دولار.