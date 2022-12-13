 قائد الجيش الموريتاني يبحث التعاون مع نظيره السنغالي في نواكشوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قائد الجيش الموريتاني يبحث التعاون مع نظيره السنغالي في نواكشوط

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 2:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 2:29 ص

 بحث قائد الأركان الموريتاني الفريق المختار بله شعبان اليوم الإثنين في نواكشوط مع قائد الأركان العامة للجيوش السنغالي الجنرال الشيخ واد، علاقات التعاون العسكري القائمة بين البلدين الشقيقين وحصيلة عمل الدوريات المشتركة بين الجيشين الموريتاني والسنغالي على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
واضاف الجيش الموريتاني - في بيان اليوم الإثنبن - أن زيارة الجنرال الشيخ واد والتي تستمر 5 أيام وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وستتضمن مباحثات مع وزير الدفاع وقائد الاركان وزيارات لعدد من المؤسسات العسكرية.

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