بوريس جونسون يدعو لإرسال صواريخ طويلة المدى إلى كييف لإنهاء الحرب

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قال رئيس الوزارء البريطاني السابق بوريس جونسون إنه يجب على المملكة المتحدة أن تمد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى "لإنهاء الحرب".

ودعا السياسي المحافظ إلى تقديم دعم غربي أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إمداد البلاد التي تمزقها الحرب بأنظمة صواريخ ذات مدى أطول.

وقال وزير الدفاع بين والاس إنه يراجع باستمرار "أنظمة السلاح التي يمكننا توفيرها" وإنه "منفتح على رؤية الخطوة التالية" إذا استمرت روسيا في استهداف المناطق المدنية وانتهاك اتفاقيات جنيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

إلا أن الحكومة البريطانية أشارت إلى أن المملكة المتحدة لا تخطط لإمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: "ستعرفون أن المعدات العسكرية التي نقدمها لأوكرانيا مخصصة للاستخدام في أوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد الغزو غير القانوني."

وأضاف: "لست على علم بأي خطط لتغيير ذلك النهج، لكن من الواضح أننا نراجع هذه الأمور".