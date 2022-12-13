 مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنواصل العمل لتأمين إطلاق سراح بول ويلان - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنواصل العمل لتأمين إطلاق سراح بول ويلان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 2:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 2:43 ص

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم /الاثنين/ إن البيت الأبيض لا يزال "مصمماً" على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح "بول ويلان" العنصر السابق في المارينز والمحتجز في روسيا في أقرب فرصة.
وأضاف سوليفان، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهود إطلاق سراح ويلان وأنها تسلك "العديد من الطرق" في سبيل ذلك وبشكل يومي بدءً من مكتب الرئيس جو بايدن إلى ما يليه من مسؤولين.
وشدد سوليفان على أن إطلاق سراح بول ويلان يشكل "أولوية قصوى" للولايات المتحدة.

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