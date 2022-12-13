كندا تسجل 3111 إصابة جديدة و80 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و80 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و467 ألفا و899 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و574.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و567 ألفا و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.