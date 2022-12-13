روسيا: العديد من الدبلوماسيين الروس يغادرون الولايات المتحدة في بداية العام المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الدبلوماسيين الروس ستتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة في بداية العام المقبل، مؤكدا أن روسيا سترد على ذلك ولكن ليس بالضرورة بشكل مماثل.

وقال المسئول الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بالطبع، نحن نمتثل دائما لأوامر الإدارة الأمريكية، ولهذا السبب سيتعين على العديد من موظفينا مغادرة الولايات المتحدة".. مُضيفًا "أننا دائمًا نرد ردود انتقامية، ولكن ليس دائمًا بشكل ممماثل".

وأضاف أن الولايات المتحدة حولت عملية البعثات الدبلوماسية إلى أداة ضغط على روسيا، على الرغم من أن موسكو اقترحت خطوات تهدف إلى تسوية هذا الأمر، بحسب قوله.

وتابع "لقد قدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن عشرات المرات، لكن الأمريكيين يواصلون التمسك بوجهة نظرهم، أنهم يستخدمون بعثتنا الدبلوماسية كإداة للضغط السياسي علينا لمساومتنا".

وشدد على أن موسكو تراقب عن كثب التأكد من مغادرة الموظفين الأمريكيين الآراضي الروسية بالشكل الذي حددته روسيا، موضحًا: "لست مستعدا للإفصاح في الوقت الحالي عن عدد الأشخاص الذين سيغادرون موسكو مطلع العام المقبل .. لكن كل شيء تحت السيطرة، ونحن نراقب هذه الأمور عن كثب".