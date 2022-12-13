رئيس اتحاد عمال مصر: المرحلة المقبلة تتطلب التعاون لعودة الدور الريادي للاتحاد

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والعمل الجاد لجميع العاملين بالاتحاد من أجل النهوض به، وعودة ريادته مرة أخرى، موضحا أن الاتحاد يضم العديد من الكفاءات الإدارية كل في موقعه.

وأضاف جبران، أن الحفاظ على الكيان الكبير هو هدفنا جميعا، وجميع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف، والارتقاء بأنشطته، لخدمة ممثليه بالقطاعات الكبيرة من عمال مصر.

ووجه رئيس الاتحاد، بعمل هيكل تنظمي جديد لكل إدارة تابعة لسكرتارية العلاقات الدولية والعربية، وبشكل أكاديمي وأن يتم توزيع المهام بما يضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح جبران، أن الحفاظ على الكيان الكبير هو هدفنا جميعا، مؤكدا أن جميع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف، والارتقاء بأنشطته، لخدمة ممثليه بالقطاعات الكبيرة من عمال مصر.

وأكد عماد حمدي، سكرتير العلاقات الخارجية باتحاد عمال مصر، أن هناك تنسيق كامل لتطوير السكرتارية، موضحا أنه يتم الآن الإعداد لعمل دورات تدريبية لجميع العاملين بالسكرتاية لتطوير ورفع كفاءتهم، مشددا على أن الفرصة متاحة للجميع من أجل إثبات كفاءته وتحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بأنشطة الاتحاد.

وتابع حمدي، أن خطة عمل السكرتارية خلال الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية فيما يخص آليات التواصل مع الجهات والمنظمات الخارجية، بما يليق باسم ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودوره الريادي في المنطقة العربية، قائلا إن معيار الكفاءة هو التقييم الوحيد والفيصل بين العاملين.