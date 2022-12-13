عرض الخيمة في الليلة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

عرضت، مساء أمس، المسرحية المغربية "الخيمة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السادسة.

المسرحية تدور أحداثها حول فتاة من أصول صحراوية، التي تذهب إلى الصحراء المغربية؛ للبحث عن أم الفركان كما وصاها جدها، وقدمتها فرقة أنفاس، وهي من تأليف عالي مسدور، وإخراج أمين ناسور.

يقام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، ويحتفي بالبيئة الصحراوية، وثقافتها، وناسها، وعاداتهم، وتقاليدهم.

ويشارك في دورته السادسة خمسة عروض عربية، هي: "سلوم العرب" من الإمارات، و"السامر" من مصر، و"رثاء" من سوريا، و"الخيمة" من المغرب، و"منت البار" من موريتانيا.