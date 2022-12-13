 عرض الخيمة في الليلة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور) - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 2:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

عرض الخيمة في الليلة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 1:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 2:09 ص

عرضت، مساء أمس، المسرحية المغربية "الخيمة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السادسة.

المسرحية تدور أحداثها حول فتاة من أصول صحراوية، التي تذهب إلى الصحراء المغربية؛ للبحث عن أم الفركان كما وصاها جدها، وقدمتها فرقة أنفاس، وهي من تأليف عالي مسدور، وإخراج أمين ناسور.

يقام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، ويحتفي بالبيئة الصحراوية، وثقافتها، وناسها، وعاداتهم، وتقاليدهم.

ويشارك في دورته السادسة خمسة عروض عربية، هي: "سلوم العرب" من الإمارات، و"السامر" من مصر، و"رثاء" من سوريا، و"الخيمة" من المغرب، و"منت البار" من موريتانيا.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك