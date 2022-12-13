يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره كرواتيا، اليوم الثلاثاء، على ستاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

صعد منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي من المونديال بعدما أطاح بالمنتخب الهولندي من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

بينما تأهل منتخب كرواتيا للدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بعدما حقق فوزًا صعبًا على المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدا نتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق، على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، تاغليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس مكاليستر.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي، أليخاندرو جوميز.