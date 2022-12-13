الأمير هاري على نتفليكس: لقد كذبوا لحماية شقيقي

وقالت ميغان "لم يكن يتم إلقائي إلى الذئاب، بل كان يتم تقديمي لهم كطعام"، بينما ألقى هاري اللوم على "التلاعب بالعقول على المستوى المؤسساتي".

لكن لا يزال هناك الكثير من الخلط، والجدل، بخصوص النقطة الأكثر إثارة، وهي التي تتعلق بالإشارة إلى الكذب لحماية الأمير ويليام.

ويدعي تعليق الأمير هاري "أنهم كانوا مستعدين للكذب لحماية شقيقي"، لكن دون أن يوضح هوية هؤلاء، الذين أشار إليهم، ولا الأمر الذي كان يتم حماية الأمير ويليام منه.

لكن نسخة أخرى من الترويج الدعائي، يبدو أنها حاولت التوضيح، بوجود شريط للنص على الشاشة بكلمات مختلفة، تقول "لقد كانت وسائل الإعلام البريطانية مستعدة للكذب لحماية شقيقي".

لكن الصوت المصاحب لم يتعرض لأي تغيير. غير أنه يبدو أن السياق بشكل عام سيكون ضمن الهجوم على الإعلام، أكثر منه على شخص بعينه في العائلة المالكة.

وتم الطلب من نتفليكس توضيح الفرق بين نسختي الترويج الدعائي، في تلك اللحظة الحاسمة.

وترجح اللهجة في النسخة الأخيرة من الترويج أن يكون هناك المزيد من الادعاءات، بشكل أكبر من النصف الأول، من المسلسل الوثائقي، والذي كشف القليل من الأزمات وأقل مما كان متوقعا.

وينوه الترويج إلى ادعاءات بأن الزوجين تعرضا "للتلاعب بعقولهما" وتركا للشعور بعدم الأمان.

ويضيف هاري، في الترويج الذي يسبق بث الحلقات الثلاث الأخيرة يوم الخميس: "لقد قلت إننا نريد أن نخرج من هنا".

وأردف الأمير الذي يعيش مع زوجته حاليا في كاليفورنيا قائلا "أتساءل، ما الذي كان يمكن أن يحدث لنا لو لم نغادر، في ذلك الوقت".