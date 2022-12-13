أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط

حثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الدول الأعضاء على توخي "الحذر واليقظة"، في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منظمة أوبك ترى أن السوق النفطية ستحقق التوازن أخيرا خلال الربع الأول من العام المقبل، ولن تشهد عجزا كما كانت تتوقع الشهر الماضي.

وتأتي تقديرات أوبك الأخيرة في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11% بسبب المخاوف من تراجع استهلاك الطاقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف بشأن قدرة الصين على التخلي عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب المؤشرات على استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه لم تؤثر العقوبات الدولية الأخيرة على النفط الروسي على الإمدادات.

وتتوقع أوبك حاليا أن يكون الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من العام الحالي أقل بمقدار 380 ألف برميل يوميا، عن تقديراتها السابقة.

وقالت أوبك في تقريرها الصادر اليوم إن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة تحتاج إلى ضخ 93ر28 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت تقديراتها في الشهر الماضي 83ر28 مليون برميل يوميا.

كما تتوقع المنظمة زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 77ر101 مليون برميل، في حين تتوقع زيادة الإمدادات من خارج أوبك بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا، تساهم الولايات المتحدة بنحو 75% منها.