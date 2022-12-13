شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تدشين الكرنفال الرياضي الذي تنظمه مديرية تعليم الإسكندرية "مدارسنا نشاط × نشاط"، المقامة في استاد الإسكندرية الرياضي بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من مدارس الإسكندرية، مؤكدا أهمية إقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية التي تسهم بشكل كبير في تعليم أبنائنا الطلاب الالتزام والتعاون والمشاركة الفعالة.



وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب على جميع الأصعدة، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة ويؤكد أهميتها.



كما أعرب الشريف عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب، كما أشاد بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مثمنا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي الهمم في العروض واندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.



وأكد الشريف، أن ممارسة الرياضة تفيد العقل والبدن وتوحد بين الشعوب وتنشر السلام، وطالب جميع الحضور بممارسة الرياضية وطالب الـ 10 آلاف طالب بأن يحافظوا على ممارستها.



من جانبه؛ قدم الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الشكر للمحافظ على الدعم الكبير و تشجيعه لطلاب الإسكندرية، موضحا أن طلاب مدارس الإسكندرية نظموا أطول مطوية في المدارس بطول يصل إلى نحو 750 متر و هي مقسمه إلى 3 أقسام الأول اشتمل على الإنجازات التي شهدناها في ظل القيادة السياسية والثاني تضمن مجهودات محافظة الإسكندرية فيما يختص بمبادرة اتحضر للأخضر، أما القسم الثالث فقد اشتمل على الإنجازات التي تحققت بانتصارات أكتوبر المجيد.