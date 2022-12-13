حقل الدرة: اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل إنتاج الغاز البحري المتنازع عليه مع إيران

وقّعت السعودية والكويت، الأحد، اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة البحري، وهو موقع أثار في وقت سابق خلافات بين البلدين وإيران.

وذكرت وسائل إعلام سعودية وكويتية أن شركة نفط الخليج الكويتية المملوكة للدولة، وشركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة قد وقعتا على الصفقة في مدينة الكويت، بحضور وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي بدر حامد الملا.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الكويتية، خالد العتيبي، إن الجهود المشتركة لتطوير الحقل تهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز و 84 ألف برميل من الغاز المسال يوميا، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية الموالية للحكومة.