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روسيا: نأمل تفادي التصعيد بين الهند والصين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 3:05 م
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن آماله في أن تتجنب الصين والهند التصعيد الخطير في ضوء الأحداث الأخيرة.

وقال رودينكو للصحفيين على هامش نادي فالداي للنقاش: "نتمنى تفادي (التصعيد)".

في سياق متصل، ذكر تلفزيون "نيودلهي"، أن القوات الجوية الهندية تسير دوريات نشطة على الحدود مع الصين في منطقة ولاية أروناتشال براديش، بعد أيام من وقوع اشتباكات بين الجانبين.

من جهتها، صرحت وزارة الخارجية الصينية، بأن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، داعية نيودلهي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.

وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو 2020، عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.

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