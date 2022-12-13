كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التابعة للأمم المتحدة، أن عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 9% في المتوسط خلال العام الماضي، أي إلى 2960 سعرة في اليوم.

ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2022 الصادر عن منظمة الفاو، ظهر أن الناس في جميع مناطق العالم يتناولون المزيد من السعرات الحرارية منذ عام 2000، وتم تسجيل أعلى ارتفاع في البلدان الآسيوية في عام 2021.

وشهدت أوروبا وأمريكا الشمالية استهلاك معظم السعرات الحرارية في العام الماضي، بمعدل 3540 سعرا في اليوم، بينما استهلكت الدول الأفريقية أقل عدد 2600 سعر حراري، وكان عدد السعرات الحرارية في أوقيانوسيا هو الأقرب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بلغ حوالي 3150.

والكتاب الإحصائي يصدر سنويا عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، حيث يقدم توليفة من العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا في المشهد العالمي للأغذية والزراعة.

ويعرض الكتاب السنوي الإحصاءات المهمة في مجالات الغذاء والزراعة خلال 4 فصول، تغطي الأهمية الاقتصادية للأنشطة الزراعية والمدخلات والمخرجات وعوامل الإنتاج، وانعكاساتها على الأمن الغذائي والتغذية وتأثيراتها على البيئة.

ويقدم الكتاب السنوي بيانات دقيقة مرتبة بحسب البلدان والمواضيع، بالإضافة إلى مجموعة وافرة من الرسومات البيانية والخرائط التي تتيح الوصول إلى البيانات، ويهدف لأن يشكل أداة أساسية لواضعي السياسات والباحثين والمحللين، فضلاً عن عامة الناس المهتمين بمسار الأغذية والزراعة في الماضي والحاضر والمستقبل.