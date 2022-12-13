الفنانة مديحة حمدي: أداء فناني العصر الحالي ينبض بالحياة

أشادت الفنانة مديحة حمدي، بأداء فناني العصر الحالي، واصفة إياه بأنه موهوب وينبض بالحياة، فضلا عن امتلاكه قدرات هائلة وحب للإيقاع السريع الذي يتماشى مع العصر.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني أجرته ببرنامج "البداية"، على شاشة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أغلب الجيل القديم كان مؤهله شهادة الثانوية العامة ولا يكمل تعليمه بعدها، في إشادة لثقافة الجيل الحالي من الفنانين.

ورغم الإشادة لم تنف وجود سلبيات لهم ومنها استهلاك النجم في أدوار كثيرة، مؤكدة أن الفن ليس محض تجارة بل يحمل العمل بين طياته رسائل مختلفة منها التعليمي والثقافي والسياسي.

وأشارت إلى عدم وجود حق الأداء العلني للفنانين مثل المطربين، مشيدةً بدور نقيب الممثلين "أشرف زكي" في محاولة تطبيقه.

وحق الأداء العلني هو حصول الممثل على نسبة من عرض أفلامه على أي قناة فضائية، وهو ما يحاول نقيب الممثلين تطبيقه لتوفير حياة كريمة لكبار الفنانين غير القادرين على العمل.