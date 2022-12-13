محكمة فرنسية تصدر اليوم حكمها بشأن قضية هجوم نيس 2016

من المتوقع صدور حكم اليوم الثلاثاء بحق ثمانية مشتبه بهم، يخضعون للمحاكمة على خلفية هجوم وقع منذ ستة أعوام ونصف، ويعتقد أن له دوافع إسلامية في مدينة نيس الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وتعتزم المحكمة الاعلان عن القرار الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

وفي 14 من تموز/يوليو في عام 2016، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة تزن عدة أطنان، صوب حشد من الأشخاص في نيس المطلة على البحر المتوسط، وأطلق النار على أفراد.

وأسفر الحادث عن مقتل 86 شخصا، من بينهم تلميذتان ومدرس من برلين، كما أصيب أكثر من 200 شخص. وقُتل الجاني بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع يوم عطلة "يوم الباستيل"، وهو عيد وطني في فرنسا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، ولكن على الرغم من عثور المحققين على دليل على تعرض الجاني للتحول للتطرف الاسلامي، فإنهم لم يعثروا على صلة مباشرة بين الجاني وتنظيم داعش.

واتهم الادعاء في المرافعة الختامية متهمين اثنين بالانتماء لمنظمة إرهابية، وطالب بسجن كل منهما 15 عاما.

كما من المقرر صدور حكم بحبس الرجل الذي قدم المسدس الذي تم استخدامه في الهجوم للجاني لمدة 15 عاما.

وبالنسبة للخمسة متهمين الآخرين، المتورطون في توفير سلاح للجاني، يطالب الادعاء بحبسهم لفترة ما بين عامين و 10 أعوام.