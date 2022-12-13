دول الاتحاد الأوروبي تعتزم الموافقة على منح البوسنة صفة مرشح للانضمام للاتحاد

تعتزم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة رسميا للانضمام للاتحاد، خلال قمة مقررة هذا الأسبوع، وذلك وفقا لثلاثة أشخاص على صلة بالأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الإجراء مجرد خطوة على طريق طويل نحو الحصول على العضوية، ولكنها مع ذلك، تمثل دفعة للبوسنة، التي مازالت تعاني من تداعيات حروب البلقان في التسعينيات، التي انتهت بإقرار بروتوكول دايتون، بوساطة أمريكية عام 1995.

وكان رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، قد قال الأسبوع الماضي أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المنعقدة في تيرانا، إنها "مسألة وقت فقط حتى يتم اتخاذ القرار السياسي" بشأن عضوية البوسنة في الاتحاد.".