الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرائق الغابات تصل لأعلى مستوياتها في أوروبا منذ 15 عاما

وصلت الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرائق الغابات في أوروبا هذا الصيف لأعلى مستوى منذ 15 عاما، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي.



وقالت كوبرنيكوس اليوم الثلاثاء إن إجمالي الانبعاثات من حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الفترة ما بين الأول من يونيو و31 أغسطس 2022 وصل لأعلى مستوى منذ صيف 2007، ويرجع ذلك جزئيا "لزيادة فترات موجات الحر وشدتها بالإضافة إلى الجفاف العام في القارة".



وكانت زيادة الانبعاثات في بعض مناطق فرنسا وإسبانيا والبرتغال مقلقة بصورة خاصة.



بالإضافة لذلك، تدهورت جودة الهواء.



وقالت كوبرنيكوس إنه تم تسجل انبعاثات أعلى بصورة كبيرة من حرائق الغابات في أمريكا الشمالية والجنوبية. كما تم تسجيل مستويات قياسية من الانبعاثات في بعض المناطق من باراجواي والأرجنتين.



وسجلت ولاية الأمازون البرازيلية أعلى مستوى انبعاثات من حرائق الغابات منذ 20 عاما في يوليو وأغسطس الماضيين.