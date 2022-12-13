الهجرة: حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يقيم جدارا حدوديا من حاويات الشحن

ومع بقاء أسابيع فقط على مغادرة دوسي منصبه، تحرز فرق العمل التي تعمل على طول الحدود الشرقية لأريزونا مع المكسيك تقدما في إقامة الحاجز، المكون من صف من دورين من حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.

وقد تباطأ العمل في المشروع مؤخرا بسبب احتجاجات نفذتها جماعات حماية البيئية، التي تقول إن الحاجز يشكل خطرا على الأحياء المحلية المحلية وأنظمة المياه الطبيعية في المنطقة.

ولم تقرر الحاكمة الجديدة، كاتي هوبز، التي ستخلف دوسي، بعد ما يجب فعله بالحاويات.

وفي مقاطعة سانتا كروز بولاية أريزونا، قال مسؤول الشرطة، ديفيد هاثاواي، إنه يخطط للقبض على طواقم البناء التي تعمل على الحاجز إذا وصلوا إلى مقاطعته.

وأضاف هاثاواي لمحطة فوكس 10 الإخبارية المحلية "المنطقة التي يضعون فيها الحاويات بالكامل تقع على أرض فيدرالية، وغابة وطنية".

وأردف "إنها ليست أراضي دولة، وليست أراض خاصة، وقد قالت الحكومة الفيدرالية إن هذا نشاط غير قانوني".

وقد حاولت بي بي سي التواصل مع مكتب مسؤول شرطة مقاطعة سانتا كروز للتعليق.