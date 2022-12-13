أولياء الأمور يطالبون بالحذف من مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد تقديم موعد الامتحانات

طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم، بضرورة الحذف من مناهج الفصل الدراسي الثاني بعد تقديم موعد الامتحانات شهر كامل، من 3 يونيو إلى 6 مايو.

وقالت إسراء أحمد، إحدى أولياء الأمور، إن المناهج غير مناسبة للمدة الزمنية لتدريسها ومع اختصار هذه المدة لابد من الحذف من المناهج للتخفيف على الطلاب وإعطاء فرصة للمعلمين للشرح جيدا.

وأضافت منة علي، أن حذف المناهج أصبح ضروريا من الآن وعدم الانتظار حتى قبل موعد امتحانات الترم الثاني ليتم اتخاذ القرار، متابعة: "ليتمكن المعلم من الشرح بطريقة جيدة تناسب فهم الطلاب في هذه المرحلة العمرية، بدلا من شرح 3 دروس في حصة واحدة".

كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت كتابا دوريا جاء فيه أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت 6 مايو 2023، وذلك بدلا من 3 يونيو كما كان موضحا في الخريطة الرمنية للعام الدراسي الحالي، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023.

وقالت الوزارة إن مواعيد امتحانات طلاب الثانوية العامة تبدأ في موعدها دون تغيير السبت 10 يونيو 2023.

وأضافت أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.