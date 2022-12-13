 مهلة أخيرة لاعتماد كابل شحن موحد في الاتحاد الأوروبي.. وأزمة قد تواجه أبل - بوابة الشروق
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مهلة أخيرة لاعتماد كابل شحن موحد في الاتحاد الأوروبي.. وأزمة قد تواجه أبل

بروكسل - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 9:42 ص
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الاتحاد الأوروبي منح منتجي الهواتف موعدا نهائيا في 28 ديسمبر 2024 لاعتماد كابل شحن موحد.

ووفقا لـ(بي بي سي)، لن تتمكن شركات كبرى مثل أبل، التي تستخدم أجهزة أيفون الخاصة بها شاحنا من صنعها، من بيع أجهزة جديدة في الاتحاد الأوروبي بعد التاريخ ما لم تستخدم سلكا موحدا.

جدير بالذكر أن الاتحاد وافق في وقت سابق على وجوب استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة لشاحن الناقل التسلسلي العام "يو إس بي" من النوع "سي" USB-C بحلول خريف 2024.

والآن دخل القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومعه تم تحديد موعد دقيق لتطبيقه.

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