مسئولون أمريكيون: الولايات المتحدة تستعد للموافقة على إرسال بطارية صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تستعد للموافقة على إرسال بطارية صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا بطلب من قادة ذلك البلد من أجل الحصول على أسلحة أقوى لإسقاط الصواريخ الروسية.

ونقلت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسئولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ترجيحَهم أن تأتي تلك الموافقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع وأنه يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من بعد غد الخميس المقبل.

ولفت اثنان من المسئولين إلى أن بطارية صواريخ الباتريوت ستأتي من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وسيتم نقلها من دولة أخرى في الخارج.