أكد هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، على رغبة الديوك في الفوز على المغرب، من أجل بلوغ نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال لوريس، «رغم صداقتنا خارج الملعب لكننا داخل الملعب نمثل دولتنا، وهذا يفوق أي هدف آخر، روح التنافس تعلو فوق الصداقة، وأقصد بذلك العلاقة بين أشرف حكيمي، وكيليان مبابي. كل طرف لديه رغبة الفوز للوصول إلى النهائي».

وتابع «نحترم المغرب، تأهل الخصم لم يأت صدفة.. لقد فازوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال وخرجوا من مجموعة صعبة، وهذا يوضح جودة الفريق، المغرب خصم صعب.. نتحلى بالهدوء مع التركيز الشديد لرفع مستوى الفريق.. نقدر ما أنجزه المغرب، لكننا نريد الوصول لنهائي كأس العالم، المغرب يمتلك صلابة دفاعية فولاذية، بجانب إجادة المرتدات والكرات الثابتة، ولديهم زياش الذي يستطيع صناعة الفارق».

وأوضح «نتحلى بالصبر أمام المغرب مع اللعب بطريقة هجومية، سنحاول تسجيل هدف مبكر مع الحفاظ على التوازن لتجنب مرتدات المغرب، لدينا نواة صلبة للمنتخب الفرنسي من خلال عناصر الخبرة والشباب، والكل يحترم نقاط القوة والضعف».

وقال لوريس عن ياسين بونو: «ياسين بونو حارس مميز ومن نقاط القوة للمغرب، وأظهر ذلك في المباريات الماضية، المغرب يريد مواصلة نجاحه لأجل الوطن والقارة الأفريقية».

وأتم: «سنقدم كل ما بوسعنا، يجب علينا التركيز والهدوء، علينا أن نكون أقوياء نفسيا وبدنيا، المدرب ديشامب هادئ ويقوي علاقته باللاعبين، هناك ثقة متبادلة معه، وليس بمحض الصدفة أن يكون مدربا لمنتخب فرنسا طوال هذه المدة».